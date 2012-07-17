〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,兑美元因贝南克讲话而下跌

* 欧元兑英镑跌至三年半低点

* 贝南克作证词陈述后,英镑兑美元下滑

* 弱于预期的英国通胀给予英国央行放宽政策的空间

路透伦敦7月17日电---英镑兑全线走弱的欧元升至三年半高位,但兑美元下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有就美联储是否会选择另一轮量化宽松给出更明确的暗示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会做证词陈述时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济.[ID:nSB8551535][CMN-FED]但他的讲话没有为量化宽松政策提供很多的细节,因此提振了美元,因许多市场人士原本预期贝南克将暗示美联储将在未来几个月推出更多刺激措施.

英镑兑美元GBP=D4跌0.4%,至1.5578美元,远低于稍早触及的高位1.5677美元,因贝南克作证前美元承压.

不过,英镑兑欧元EURGBP=D4扭转稍早的跌势,欧元跌至0.78315英镑,此为2008年底来最低水平.交易商表示,据报英镑在0.7825英镑期权障碍前止步不前.

稍早英镑下滑,此前公布的英国通胀数据弱于预期,暗示英国央行有空间保持宽松的货币政策一段时间,不过影响有限.

英国国家统计局周二公布,英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%;较上年同期上升2.4%,增幅为2009年11月以来最低,(预估为上升2.8%).[ID:nSB1671844](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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