〔英国债市〕基本持稳,因贝南克未暗示美联储是否会再推量化宽松

路透伦敦7月17日电---英债期货周二基本持稳,交投清淡,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克未暗示美联储是否接近推出第三轮量化宽松(QE3),投资者大为失望.

金融市场原本冀望贝南克会在国会证词陈述中暗示美联储接近推出QE3以支撑经济.但他在讲话中仍保持了6月会议声明中有关美联储将密切关注经济走势,以判断是否再推QE3的措辞.

9月英债期货FLGU2结算价升6个跳动点,报121.44,与可比德债期货FGBLU2表现一致.

英债午盘表现强于德债,因数据显示,英国6月通胀跌至逾两年半最低,给英国央行进一步放宽政策提供了空间.

之后,英债有所回落,因投资者消化通胀数据,转而关注贝南克讲话.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR持稳在1.50%,与可比德债收益率差EU10YT=RR为28个基点.

英国央行购买10亿英镑15年及更长年期的英债,标购投标倍数为2.77,高于上次类似年期英债标购的投标倍数2.69.

周三,英国将公布就业数据,预计将显示5月失业率持稳在8.2%.另外,投资者还将关注英国央行上次会议记录.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>