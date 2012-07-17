〔欧洲股市〕收跌,因贝南克未暗示美联储是否会推出更多量化宽松

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 对美联储近期推出更多量化宽松政策的冀望减退

* 景气循环股下滑,科技股跌幅最大

路透伦敦7月17日电---欧洲股市周二收跌,交投清淡,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克并未暗示,美联储更接近推出新一轮货币刺激政策来支撑正威胁企业获利和消费者支出的脆弱的经济复苏.

贝南克周二在国会做证词陈述时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济.他在参议院金融委员会作证时表示,欧债危机和围绕美国财政政策的不确定性导致融资条件收紧,进而拖累经济复苏.[ID:nSB8551535]

股市周一上扬,因市场寄望于近期出炉的疲弱美国数据将推高美联储再推第三轮量化宽松政策的可能性.

"市场对贝南克讲话的最初反应对风险资产不利,因市场人士希望贝南克能提供更多细节,"BNP Paribas Fortis Global Markets驻布鲁塞尔的研究部主管Philippe Gijsels表示.

"不过,贝南克的讲话并未改变将有更多量化宽松举措出台的共识.这意味着今年剩余时间,疲弱的经济基本面和更多量化宽松前景这两个因素的角力将成为市场的主旋律,"他说.

和经济增长息息相关的板块周二下跌,STOXX欧洲科技指数.SX8P跌1.4%,基本资源类股.SXPP下滑1.1%,建筑类股.SXOP跌0.9%,因忧虑疲弱的经济状况,特别是欧洲,将拖累景气循环类企业的表现.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%,报1,041.53点.该指数自6月初来累计攀升约10%,当时指数触及六个月低点,因数据疲弱及投资人对欧债危机感到不安.周二成交量为90日均值的70%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.59%,报5,629.09点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.18%,报6,577.64点,法国CAC-40指数.FCHI微跌0.09%,报3,176.97点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI