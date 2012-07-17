〔美国FED〕6月会议上波士顿联储希望下调贴现率,堪萨斯城联储希望上调

路透华盛顿7月17日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,波士顿联邦储备银行在6月希望下调贴现率,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率.

会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.

美联储在6月会议上决定延长卖短买长操作,以在不扩大资产负债表规模的前提下拉低借款成本.

会议记录显示,多数委员指经济下滑风险来自金融市场压力以及对美国财政政策的不确定性.

一些委员指能源产业有强劲表现,而其他委员则对近期楼市改善感到鼓舞.(完)