〔美国热股〕Facebook股价下滑,因用户增长成疑

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷

路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。