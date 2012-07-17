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市场报道 | 2012年 7月 18日 星期三 02:50 BJT

〔美国热股〕Facebook股价下滑,因用户增长成疑

路透旧金山7月17日电---Facebook Inc(FB.O)股价周二下跌,延续上日跌势,此前一投资分析师称Facebook的美国用户人数减少.

Capstone分析师Rory Maher表示,他使用专利软件,在过去六个月对超过200个国家按国家追踪Facebook的用户数量,发现美国和欧洲的用户减少.Maher在研究报告中表示,美国用户减少1.1%.

在周二午后交易中,Facebook股价下跌1.12至27.93元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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