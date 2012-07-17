〔美国热股〕Facebook股价下滑,因用户增长成疑

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透旧金山7月17日电---Facebook Inc(FB.O)股价周二下跌,延续上日跌势,此前一投资分析师称Facebook的美国用户人数减少.
Capstone分析师Rory Maher表示,他使用专利软件,在过去六个月对超过200个国家按国家追踪Facebook的用户数量,发现美国和欧洲的用户减少.Maher在研究报告中表示,美国用户减少1.1%.
在周二午后交易中,Facebook股价下跌1.12至27.93元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。