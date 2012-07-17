〔纽约期市〕咖啡和可可期货因美元反弹回落,期糖尾盘反弹

路透纽约/伦敦7月17日电---咖啡和可可期货周二走低,受累于美国联邦储备理事会(FED,美联储)贝南克称准备采取进一步举措刺激经济后出现的投机基金卖盘.

但期糖小涨,因原糖和白糖市场尾盘出现投机性买盘.

"我认为商品市场总体承压,因贝南克讲话小幅推高美元,并导致商品价格小幅走低,金价领跌,"花旗旗下的Citibank's Institutional Client Group的商品研究部副总裁Sterling Smith表示.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收跌2.10美分,或1.1%,收报每磅1.8185美元,仍远高于6月中触及的两年低位.

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2挫6美元,收报每吨2,083美元.

ICE-9月可可期货CCU2下滑2美元,收报每吨2,195美元,9月伦敦可可期货LCCc2收跌1英镑,报每吨1,501英镑.

市场担忧巴西的潮湿天气可能导致咖啡豆品质问题,这主导咖啡市场人气.

糖期货今日多数时间走低,但尾盘因美元反弹引发投机性买盘,推动白糖和原糖转跌为升.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价上涨0.02美分,收报每磅22.79美分.

伦敦Liffe白糖期货抹去稍早跌幅,8月白糖期货LSUc1收高1.80美元,报每吨617.90美元. (完)