〔纽约期市〕ICE期棉重挫3%,因投机性卖盘及获利回吐

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透纽约7月17日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周二录得约一个月最大百分比跌幅,交易员表示,因投机性卖盘及获利回吐,这是期棉近几周稳步升势中为数不多的几次回落之一.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2大跌2.25美分,或3%,收报每磅71.05美分,百分比跌幅为6月21日来最大,盘中交投区间介于70.79至73.40美分.
汤森路透数据显示,周一该合约收盘价是6月19日以来最高收位.
根据汤森路透数据,周二成交量接近19,000口,较30日均值低约四成.ICE Futures数据显示,周一成交量为13,613口.
独立分析师Mike Stevens称,12月合约在近74美分失去动能.
交易商表示,12月合约仍困于70-74美分区间,没有突破的迹象.
根据交易所提供的数据,截至7月16日,未平仓合约升至172,173口,为七个交易日内第六次增加.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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