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市场报道 | 2012年 7月 18日 星期三 03:15 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉重挫3%,因投机性卖盘及获利回吐

路透纽约7月17日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周二录得约一个月最大百分比跌幅,交易员表示,因投机性卖盘及获利回吐,这是期棉近几周稳步升势中为数不多的几次回落之一.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2大跌2.25美分,或3%,收报每磅71.05美分,百分比跌幅为6月21日来最大,盘中交投区间介于70.79至73.40美分.

汤森路透数据显示,周一该合约收盘价是6月19日以来最高收位.

根据汤森路透数据,周二成交量接近19,000口,较30日均值低约四成.ICE Futures数据显示,周一成交量为13,613口.

独立分析师Mike Stevens称,12月合约在近74美分失去动能.

交易商表示,12月合约仍困于70-74美分区间,没有突破的迹象.

根据交易所提供的数据,截至7月16日,未平仓合约升至172,173口,为七个交易日内第六次增加.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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