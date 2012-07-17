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市场报道 | 2012年 7月 18日 星期三 05:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦连升五日,受对黑海地区恶劣天气的担忧支撑

路透7月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二延续升势,交易商表示,投资人担心黑海地区天气恶劣,可能令高蛋白质小麦的供应收紧.

CBOT小麦连升五日,午后价格转跌时出现一轮低吸买盘.五日连升是CBOT小麦在5月中连升六日后最长升势.

咨询机构SovEcon一俄罗斯分析师表示,俄罗斯今年可能仅出口1,000万吨小麦,因库存较低及南部种植区乾旱.

指标CBOT-9月小麦期货WU2微升1/2美分,结算价报每蒲式耳8.85美元.

CBOT小麦预估成交量为107,786口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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