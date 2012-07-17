〔芝加哥期市〕CBOT小麦连升五日,受对黑海地区恶劣天气的担忧支撑

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透7月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二延续升势,交易商表示,投资人担心黑海地区天气恶劣,可能令高蛋白质小麦的供应收紧.
CBOT小麦连升五日,午后价格转跌时出现一轮低吸买盘.五日连升是CBOT小麦在5月中连升六日后最长升势.
咨询机构SovEcon一俄罗斯分析师表示,俄罗斯今年可能仅出口1,000万吨小麦,因库存较低及南部种植区乾旱.
指标CBOT-9月小麦期货WU2微升1/2美分,结算价报每蒲式耳8.85美元.
CBOT小麦预估成交量为107,786口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。