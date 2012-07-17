〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因旱情蔓延至西北部

路透7月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美国的旱情扩散,降低2012年玉米的产量前景.

一农业气象学家周二称,未来两干热天气将持续令美国中西部西部和北部的玉米和大豆承压,而东部降雨将令大豆生长压力有所缓解.

"降雨对玉米作物而言来得太晚,但将扶助大豆作物的生长.我们预计,印第安纳,俄亥俄和肯塔基州未来两周将迎来多至1至1-1/2英寸的降雨,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.

周一美国农业部(USDA)称,美国玉米生长优良率为31%,低于一周前的40%,且低于分析师预估均值35%.

路透调查显示,分析师预料美国玉米单产为每英亩137.2蒲式耳,较USDA目前预估值低6%.美国玉米产量料为120.77亿蒲式耳,较不足一周前USDA公布的预估低6.9%.

9月玉米合约高于所有移动均线,九日相对强弱指标为82.

9月玉米合约CU2收高2-3/4美分,结算价报7.79-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为334,921口.(完)

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