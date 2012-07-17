〔美国股市〕道琼工业指数收升0.61%,Nasdaq指数上涨0.45%

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透纽约7月17日电---美国股市周二收高,可口可乐(KO.N)和高盛(GS.N)跻身获利超预期的日益增加的标普500指数成份股企业,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克为推出更多经济刺激措施保留了可能性.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高78.33点,或0.62%,至12,805.54点;标准普尔500指数.SPX上升10.03点,或0.74%,至1,363.67点.Nasdaq指数.IXIC收升13.10点,或0.45%,至2,910.04点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。