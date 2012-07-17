〔纽约汇市〕美元交投震荡,贝南克对进一步放宽政策含糊其辞

* 贝南克称美联储准备行动,但没有给出细节

* 美元兑日圆上涨

路透纽约7月17日电---美元周二在平盘上下游走,日内交投震荡,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对美联储准备推出更多刺激措施含糊其辞,尽管他说美联储准备在需要时提振放缓的美国经济.

周二贝南克在美国参议院金融委员会作证前,投资人增加押注,认为在周一美国公布令人失望的零售销售数据后,贝南克将提供更多美联储将进一步放宽政策的暗示.

但贝南克在讲话中并未提及提振经济的具体举措,促使投资人回补美元空头头寸,因而推高美元.

另一轮量化宽松政策可能令美元承压,因为它将向金融体系挹注美元,压低美元的价值.

但随着交易的展开,欧元兑美元在纽约时段再次上涨,因投资人在贝南克明日进行下一轮作证前调整仓位.

贝南克周三将在众议院金融服务委员会作证.

"尽管许多市场人士预期美联储主席将顺应对量化宽松政策的呼声,但贝南克的作证丝毫未显露出这样的迹象,"GFT汇市策略师Neal Gilbert说.

"贝南克重申了他在6月货币政策会议后记者会上的讲话措辞,及上周公布的6月会议记录内容."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会做证词陈述时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济.他在参议院金融委员会作证时表示,欧债危机和围绕美国财政政策的不确定性导致融资条件收紧,进而拖累经济复苏.[ID:nSB8551535][CMN-FED]

贝南克作证后,欧元兑美元EUR=触及1.2187美元日内低位.欧元尾盘升0.1%,至1.2287美元.

不过欧元走软,没有引发期权市场对欧元卖权的大量需求.交易商预期欧元将从目前水平逐步下跌.

周二对冲欧元进一步下跌风险的成本实际下降,欧元卖权交投在1.08%.本月稍早,卖权为1.5%.

欧元兑英镑EURGBP=触及三年半低位,兑澳元EURAUD=跌至纪录低点.

美元兑瑞郎CHF=,英镑GBP=和新西兰元NZD=均下跌.

不过,再推量化宽松政策的可能性并非完全不复存在,Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,"美元存在一定的上行空间,"他说,"应该在一段时间内买入美元以测试新高."

上月美联储宣布延长"扭转操作",利用卖出短债所得资金额外买入2,670亿美元长债,以继续压低长期利率.

不过,美联储并未宣布推出第三轮公债购买计划.

美元兑日圆JPY=升0.3%,至79.07日圆,上日跌至一个月低点.

交易商称,预期日本央行可能干预汇市,限制日圆升幅,投资人对此持谨慎态度.

日本财务大臣安住淳周二称,必要时将就汇率问题采取坚定措施.他说近期日圆上涨并未反映出日本经济基本面,可以看到一些投机行为导致日圆上涨.[ID:nSB1670704](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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