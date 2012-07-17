〔美股业绩〕英特尔预计第三季营收疲弱,对PC销售受压的担忧加重

* 第二季营收略低于预期

* 第二季每股盈利0.54美元

* 公布业绩后,股价由跌转升

路透旧金山7月17日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)周二预计当季营收疲弱,巩固了对全球经济低迷以及消费者兴致缺乏正打压个人电脑(PC)销售的担忧.

欧美经济不稳以及消费者越来越青睐苹果(AAPL.O) iPad平板电脑已令个人电脑产业遭受打击.

英特尔还下调2012会计年度营收成长预估至3-5%,之前预估成长幅度在"个位数高端".

全球八成个人电脑用的都是英特尔的处理器,但该公司还未在快速成长的平板电脑或智能电话上取得重大进展,这些产品用的晶片是基于英国ARM Holdings ARM.L的技术.

"英特尔预计的季节性成长低于正常水准.这明显是受到全球宏观经济的影响."加拿大皇家银行分析师Doug Freedman表示,"正常的季节性个人电脑需求应显示第三季成长至少在9-10%,英特尔的指引远低于这一水准."

英特尔公布第二季营收135亿美元,高于去年同期的130.3亿美元,但低于市场预估的135.6亿美元.

英特尔预计目前第三季的营收将为143亿美元,加减5亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估均值为146亿美元.

第二季GAAP净利为28亿美元,上年同期为29.5亿美元.GAAP每股盈利为0.54美元.

公布业绩后,英特尔盘后一度下滑1.5%,之后回升.常规交易时段,该股收高0.99%,报25.38美元.(完)