〔美国股市〕中国互联网企业ADR下跌,因市场担心中国经济成长前景

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约7月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二收升,但中国互联网企业ADR下滑,因持续忧虑全球第二大经济体中国经济前景疲弱.
香港股市周二创下逾两周最大单日涨幅,表现超越其它亚洲股市,本地地产股和中资保险类股表现强劲.恒生指数.HSI收高1.8%,报19,455.3点;恒生国企指数.HSCE亦涨1.8%,报9,380.7点.[ID:nSH0110393]
不过,此次升势被视为大致受技术因素带动.过去一周每一天均有企业发布盈警及中国总理温家宝有关中国经济的讲话令互联网企业股价承压,互联网是股市中增长最强劲的板块之一.
在美国上市的百度(BIDU.O)跌2.21%,报104.98美元.
优酷YOKU.N下跌10.99%,报16.03美元,新浪(SINA.O)重挫7.29%,报44.36美元.搜狐(SOHU.O)跌4.14%,报35.69美元.
但整体ADR市场上升,因拉美企业ADR小幅上涨.拉美企业ADR指数.BKLA收高0.76%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.33%.标普500指数.SPX上涨0.74%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.33%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上升0.21%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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