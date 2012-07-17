〔美国股市〕中国互联网企业ADR下跌,因市场担心中国经济成长前景

路透纽约7月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二收升,但中国互联网企业ADR下滑,因持续忧虑全球第二大经济体中国经济前景疲弱.

香港股市周二创下逾两周最大单日涨幅,表现超越其它亚洲股市,本地地产股和中资保险类股表现强劲.恒生指数.HSI收高1.8%,报19,455.3点;恒生国企指数.HSCE亦涨1.8%,报9,380.7点.[ID:nSH0110393]

不过,此次升势被视为大致受技术因素带动.过去一周每一天均有企业发布盈警及中国总理温家宝有关中国经济的讲话令互联网企业股价承压,互联网是股市中增长最强劲的板块之一.