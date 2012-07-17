〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因加拿大央行维持紧缩政策倾向

路透多伦多7月17日电---加元兑美元周二触及近两周高点,此前加拿大央行维持其加息倾向,即使其他国家央行正放宽货币政策应对经济放缓.

加拿大央行周二维持政策紧缩倾向,与其他西方主要央行的宽松趋势大相径庭,不过其表示,加拿大经济将需要比预期更长的时间才能达到满负荷运转.一如预期,加拿大央行总裁卡尼宣布维持指标隔夜拆借利率在1%不变,但对于6月5日时作出的可能需要升息的措辞未作修改.加拿大是在上次全球经济衰退后率先加息的七国集团(G7)国家.[ID:nSB1672152]

"加拿大央行仍有一些升息的意愿.央行确实在暗示市场,消化减息预期不是明智之举,"道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk说.

"目前央行的确在暗示,央行保持政策不变,但仍然有升息的倾向."

加元兑美元CAD=D4收报1.0126加元或0.9876美元,高于周一收报的1.0147加元或0.9855美元.稍早加元触及1.0120加元或0.9881美元,此为7月5日来最高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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