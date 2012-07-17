(重发)〔美股盘后〕雅虎盘后股价上涨,此前公布第二季业绩

路透纽约7月17日电---网络巨擘雅虎(YHOO.O)股价周二在美股盘后交易中上涨1.9%,此前该公司公布第二季业绩.

雅虎(YHOO.O)公布第二季非GAAP每股盈利(EPS)为0.27美元.第二季GAAP每股盈利为0.18美元.营收为12.2亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第二季每股收益0.22美元,营收为11亿美元.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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