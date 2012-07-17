〔加拿大股市〕受能源股带动触及一周高位,但贝南克讲话限制升幅

路透多伦多7月17日电---加拿大主要股指周二触及一周高位,能源股因中东局势再度紧张而领涨,但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话打压实施进一步货币刺激措施期望后,此间市场涨幅受限.

金融市场原本指望贝南克的讲话能有美联储更接近推出第三套量化宽松政策的迹象,但贝南克只是重申承诺在必要时会采取行动,没有就何时及如何对美国经济提供更多支持提供新的线索.

但市场仍对美联储未来行动抱有希望.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨50.01点,或0.4%,报11,571.19点,盘中一度升至11,572.21点的7月10日来最高.

油气类股领涨,攀升1.3%,权重原材料股则跌0.4%,因金价在贝南克讲话后回落.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI