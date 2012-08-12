(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因投资人担心全球经济

* 中国7月出口增长不及预期

* 美国公债收益率本周上升

* 关注下周美国公布的CPI和零售销售数据

路透纽约8月10日电---美国公债价格周五上涨,收复本周稍早的部分失地,因投资人担心全球经济成长,引发避险买盘,且关注下周美国将公布的通胀和零售销售数据.

投资人也在本周财政部标售720亿美元公债后买入美国公债.

中国公布的贸易等数据逊于预期,引发经济忧虑.

"看来是又一轮的避险操作.主要原因是中国公布的数据疲弱,这令对全球经济放缓的担忧加重."旧金山Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.

而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.

分析人士认为,中国经济何时见底尚存一定变数.增长形势不佳背景下,除有必要再调降存款准备金率放松流动性外,影响资金价格的利率政策工具亦有望再次使用.[ID:nSB1719908]

指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率报1.657%,周四尾盘报1.69%.

30年期公债US30YT=RR收益率报2.746%,低于周四标售160亿美元新债时的得标利率2.83%.

下周投资人将关注美国公布的7月零售销售报告,预计将增长0.3%,消费者物价指数则预计增长0.2%.

"数据基本上会颇为正面,"瑞银证券驻纽约分析师Kevin Cummins表示,"这会为近期数据转佳的基调再添一笔."

但对美联储是否会推出又一轮量化宽松政策提振迟滞经济的疑虑犹存,Cummins称.

尽管上月美国招聘改善,多数华尔街分析师仍预计美联储今年将采取更多措施刺激经济成长,大多数预计早至9月就将行动.

本周美国财政部标售的三年期、10年期和30年期公债需求平平.

"美国公债本周表现有些困难,出现一些回落,给予买家一些机会."Rupert称,"标售结束了,这会有帮助."

投资人担心欧债危机以及西班牙和意大利可能会要求大规模金援,避险需求也支撑美国公债.分析师表示,即使是德国经济也表现停滞,可能在下半年陷入衰退.

对欧洲央行何时会重启购买公债以及这对拉低西班牙和意大利公债收益率和缓和欧债危机的效果如何的不确定性支撑了避险美国公债.

尽管周五美国公债价格上涨,但指标公债收益率本周上涨,上周五尾盘报1.57%,自7月25日触及1.38%纪录低点后稳步上涨.

"我们认为收益率可能还会再涨一些,但鉴于全球局势,升势会受限."纽约AllianceBernstein全球固定收益部门董事Scott DiMaggio表示.

他表示,全球经济不确定性将可能意味着收益率将在未来几个月保持在历史低点.

"(10年期公债)收益率可能到1.75%?会到2%吗?,有可能,但我认为2%会是上限."

-----------------------2001 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+01/32) 0.265

五年期公债US5YT=RR 99 (+05/32) 0.705

10年期公债US10YT=RR 99-23/32 (+11/32) 1.657

30年期公债US30YT=RR 100-03/32 (+15/32) 2.746(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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