〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及新高,扳回英国央行会议记录造成的跌幅

* 英镑兑走弱的欧元触及及三年半高位
* 英国央行会议记录显示决策者曾讨论可能减息,推出更多QE
* 英镑兑美元下跌
路透伦敦7月18日电---英镑兑欧元周三升至三半年最高,此前德国总理梅克尔就欧元计划的报导令投资人感到意外,且促使他们卖出欧元,寻求较安全的替代货币.
英镑抹去稍早因英国央行会议记录造成的跌幅.英国央行7月会议记录显示决策者曾讨论可能减息及买入更多资产.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%,触及0.7830英镑低位,为连续第四天触及2008年底来最低.但交易商说,欧元在据报0.7825英镑的期权障碍前止步不前.
受英国央行会议记录影响,欧元一度高见0.7869英镑,之后回落,因报导称德国总理梅克尔在接受访问时强调了她对欧洲的承诺,但表示欧洲的计划"尚未成形,因此,不能确定有所事情的结果都良好."
"市场抛售欧元无需很强的理由,这反应了欧元的脆弱性,"ING汇市策略部主管Chris Turner说.
目前而言,多数人士预期英镑兑欧元将继续上升,因为不断加深的欧债问题正促使投资人寻求较安全的替代货币.
周三公布的英国央行会议记录显示,两名央行决策者反对本月将央行资产购买计划扩大500亿英镑的决定,称其他刺激措施已经足够.[ID:nSB1674406]
英镑兑美元GBP=D4仍然走软,跌0.1%,报1.5626美元.交易商报称,稍早央行对英镑的需求扶助英镑留在约1.5680-85美元的技术支持位上方.
英国统计局周三公布,英国6月请领失业金人数增加6,100人(预估为增加5,000人);失业率为4.9%.英国在截至5月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少6.5万人;失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nSB1673922](完)
--编译 利棣儿;审校 母红
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=