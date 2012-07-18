〔欧元债市〕德债上扬,因德国标售公债得标利率为负值

* 德国标售两年期公债得标利率为负值

* 担心西班牙和意大利情势,对德债需求有支撑

* 西班牙周四标售债券,面临自身市场考验

路透伦敦7月18日电---德国公债收益率(殖利率)周三跌至六周低点,德国标售两年期公债,得标利率首次出现负值,因投资人担心欧元区债务危机助燃资金流入避险资产.

西班牙仍在危机前沿,市场担心该国可能需要主权债救助,这令其10年期公债收益率在约7%,市场普遍认为该水准无法长期维持.

媒体援引德国总理梅克尔的话称,欧洲的计划"还未成形,所以我们无法确保事态好转."交易商表示,这推高德债,令意大利和西班牙公债承压.

报导还援引梅克尔称,她乐观认为计划将奏效,重申了她一贯的评论,但投资人只关注之前的部分.

在这种背景下,德国标售41.7亿欧元零票息两年期公债,获得1月来最强劲需求,因投资人寻求保值更甚于回报.

德国这次两年期公债标售筹资规模为41.73亿欧元资金,得标收益率为负0.06%,6月一次类似标售的收益率为0.1%,今年以来标债的平均收益率则为0.173%.这次标售的认购倍数达到两倍,前次为1.9倍,今年以来平均值为1.87倍.[ID:nSB1674774]

在二级市场,德国、荷兰和芬兰两年期公债收益率近几日落入负值区域,而法国、奥地利和比利时公债收益率离零水准也不远.

德债期货FGBLc1尾盘升21个跳动点,报145.33,10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌3个基点,报1.20%,离6月触及的1.127%不远.

一些市场人士预计德债收益率年底前将跌穿1%,因对政策制定者解决危机的能力有质疑.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB升13个基点,报6.97%,7%关口触手可及.

周四,西班牙将标售30亿欧元债券,债市可能面临更大卖压.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升4个基点,报6.07%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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