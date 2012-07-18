〔欧元债市〕德债上扬,因德国标售公债得标利率为负值

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 德国标售两年期公债得标利率为负值
* 担心西班牙和意大利情势,对德债需求有支撑
* 西班牙周四标售债券,面临自身市场考验
路透伦敦7月18日电---德国公债收益率(殖利率)周三跌至六周低点,德国标售两年期公债,得标利率首次出现负值,因投资人担心欧元区债务危机助燃资金流入避险资产.
西班牙仍在危机前沿,市场担心该国可能需要主权债救助,这令其10年期公债收益率在约7%,市场普遍认为该水准无法长期维持.
媒体援引德国总理梅克尔的话称,欧洲的计划"还未成形,所以我们无法确保事态好转."交易商表示,这推高德债,令意大利和西班牙公债承压.
报导还援引梅克尔称,她乐观认为计划将奏效,重申了她一贯的评论,但投资人只关注之前的部分.
在这种背景下,德国标售41.7亿欧元零票息两年期公债,获得1月来最强劲需求,因投资人寻求保值更甚于回报.
德国这次两年期公债标售筹资规模为41.73亿欧元资金,得标收益率为负0.06%,6月一次类似标售的收益率为0.1%,今年以来标债的平均收益率则为0.173%.这次标售的认购倍数达到两倍,前次为1.9倍,今年以来平均值为1.87倍.[ID:nSB1674774]
在二级市场,德国、荷兰和芬兰两年期公债收益率近几日落入负值区域,而法国、奥地利和比利时公债收益率离零水准也不远.
德债期货FGBLc1尾盘升21个跳动点,报145.33,10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌3个基点,报1.20%,离6月触及的1.127%不远.
一些市场人士预计德债收益率年底前将跌穿1%,因对政策制定者解决危机的能力有质疑.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB升13个基点,报6.97%,7%关口触手可及.
周四,西班牙将标售30亿欧元债券,债市可能面临更大卖压.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升4个基点,报6.07%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。