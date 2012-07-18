〔欧洲股市〕触及两周高位,因企业业绩强劲

* FTSEurofirst 300指数收高1.2%,为7月5日来最高收位

* 企业业绩和财测令投资人鼓舞

* 欧元区危机令市场谨慎

路透伦敦7月18日电---欧洲股市周三攀升至两周高位,受助于一系列强劲的欧美企业获利扶助提振投资者风险意愿至近四个月最高.

投资人原本担心全球经济低迷可能对企业净利构成影响,但在全球最大晶片设备生产商ASML (ASML.AS),瑞典银行Nordea(NDA.ST)和挪威化肥企业Yara International(YAR.OL)公布优于预期的业绩后,投资人松了口气.

"总体来看,从企业获利情况看,本业绩期的表现将不俗,"Natixis的股市策略师Benoit Peloille表示,他的客户已变得更加乐观.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.2%,报1,053.70点,为7月5日来最高,逼近本月狭窄的交投区间1,024-1,054点的顶端.Euro STOXX 50 指数.STOXX50E收高1.5%,报2,284.70点.

根据Thomson Reuters Starmine数据,迄今已公布第二季业绩的欧洲企业中有超过三分之二符合或优于预期,盈利同比平均增幅达13%.

Euro STOXX 50 指数.STOXX50E隐含波动性指标VSTOXX跌至4月来最低水平.

但对欧元区危机的担忧继续令市场谨慎.

英国富时100指数.FTSE收涨1.01%,报5,685.77点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.62%,报6,684.42点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.84%,报3,235.40点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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