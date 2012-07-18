〔美国经济〕美联储褐皮书指6月和7月初经济成长降温

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透华盛顿7月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区6月和7月初美国经济成长降温,招聘增长步伐温和.
美联储在最近发布的褐皮书中称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."
联储在上次褐皮书中对经济的评估为"温和".
褐皮书指出,"多数地区就业水平缓慢改善."
美联储在之前的评估中称,招聘持稳或温和成长.
美联储发现,企业仍对经济持乐观态度,但部分公司暂停招聘,因不确定政府未来的税收和支出政策.
美联储称,"总体而言,各地区报告受访企业仍持谨慎乐观的态度."
美联储表示,通胀压力看似温和,部分因薪资压力较低.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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