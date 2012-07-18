〔美国经济〕美联储褐皮书指6月和7月初经济成长降温

路透华盛顿7月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区6月和7月初美国经济成长降温,招聘增长步伐温和.

美联储在最近发布的褐皮书中称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."

联储在上次褐皮书中对经济的评估为"温和".

褐皮书指出,"多数地区就业水平缓慢改善."

美联储在之前的评估中称,招聘持稳或温和成长.

美联储发现,企业仍对经济持乐观态度,但部分公司暂停招聘,因不确定政府未来的税收和支出政策.

美联储称,"总体而言,各地区报告受访企业仍持谨慎乐观的态度."

美联储表示,通胀压力看似温和,部分因薪资压力较低.(完)