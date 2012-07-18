〔全球金市〕金价下跌,因忧虑欧元区及美联储的政策前景未明

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 金价连跌第二天,美联储没有明确暗示将推出刺激措施
* 德国总理梅克尔的讲话不利欧元区前景,令金价承压
路透纽约7月18日电---金价周三连跌第二天,因投资人再次忧虑欧债危机,且对美国即将推出更多刺激措施提振经济的臆测减退.
金价承压,因迹象显示欧洲经济状况不断恶化,此前德国总理梅克尔的讲话令投资人对欧元区前景的忧虑升温,且国际货币基金组织(IMF)促请欧洲央行在解决区内危机上担任更大的角色.
黄金是传统对冲通胀的工具,较之股市和其他商品,它对美国货币宽松政策的预期更敏感.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克第二天在国会作证词陈述,他再一次没有暗示将推出新的刺激措施,尽管近期迹象显示美国经济放缓.
"尽管预期美联储可能放宽措施,但投资人对不知道美联储这决定将何时公布的不确定性仍然惴惴不安,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir说.
Meir说,预计在经济令人失望的背景下,金价短期将进一步走弱.
1659 GMT,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,575.59美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价跌13.90美元,报每盎司1,575.60美元,路透初步数据显示,成交量和平均水平一致.
其他贵金属中,现货银XAG=下跌0.6%,报每盎司27.14美元.现货铂金XPT=跌0.8%,报每盎司1,402.25美元;钯金XPD=跌0.7%,至575.25美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1575.60 -13.90 -0.9% 0.6%
COMEX白银期货 SIN2 27.115 -0.201 -0.7% -2.9%
COMEX铂金期货 PLN2 1407.00 -13.70 -1.0% 0.5%
COMEX钯金期货 PAU2 576.75 -6.45 -1.1% -12.1%
现货金 XAU= 1575.59 -7.30 -0.5% 0.8%
现货银 XAG= 27.14 -0.17 -0.6% -2.0%
现货铂金 XPT= 1402.25 -10.70 -0.8% 0.7%
现货钯金 XPD= 575.25 -4.28 -0.7% -11.8%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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