〔纽约期市〕糖,咖啡和可可期货多数上涨,市场受技术因素主导

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透纽约/伦敦7月18日电---软商品市场周三多数上涨,交投受技术因素带动,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)对经济前景发表黯淡的评估后,投资人考虑是该持有还是该出脱较高风险资产.
糖市受到提振,因消息指最大蔗糖生产国巴西的最大糖和乙醇贸易商Copersucar表示,降雨迫使42%与其关联的加工厂停止压榨,且该公司可能转为买入糖.
路透数据显示,纽约软商品市场收市时,成交易量较30天均值低15%至逾50%不等.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价上涨0.16美分,收报每磅22.95美分,从22.20美分的日内低位反弹.
伦敦Liffe白糖期货上涨,10月白糖期货LSUc1收高6.80美元,或1.1%,报每吨624.70美元.
"市场正试图判断未来的走向,"The Price Group高级分析师Jack Scoville提到糖市时说.
咖啡收市时价格小幅上涨.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收升0.30美分,收报每磅1.8215美元.上周该合约升至4月初来最高的1.9220美元.
Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨28美元,或1.3%,收报每吨2,111美元,受买入伦敦合约和卖出纽约合约的套利交易提振.
美国可可期在交投清淡中由跌转升.市场最初承压,因英镑GBP=下跌,但可可之后上涨,受伦敦可可市场升势支持,且因ICE可可期货已形成横盘走势,交易员说.
ICE-9月可可期货CCU2升9美元,收报每吨2,204美元,9月伦敦可可期货LCCU2持平在每吨1,501英镑.
北美第二季可可加工数据将在周四2000 GMT公布,可能将成为市场短期焦点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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