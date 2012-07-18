〔美国股市〕ADR上涨,受欧洲企业业绩强劲提振

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透纽约7月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,受助于欧洲企业业绩稳健,在日圆兑美元本周稍早从一个月高位回落后,日本出口商ADR也走强.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.5%.标普500指数.SPX上涨0.67%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.59%.欧股创下两周收盘高位,受强劲的企业业绩带动.[.EUCN]
美国上市的瑞信(CS.N)跳升0.65%,报18.35美元,National Bank of Greece NBG.N也升0.07%,报1.57美元.
法国电信FTE.N涨0.25%,报13.65美元,德意志银行(DB.N)升0.28%,报31.53美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上升0.37%.拉美企业ADR指数.BKLA收高0.32%.
日圆回落带动日本出口商ADR.丰田汽车(TM.N)升0.79%,报76.48美元,佳能(CAJ.N)升0.36%,报36.86美元.
但中资企业中,新东方(EDU.N)放量暴跌5.12%,报9.5美元,此前至少两家券商下调该股评级.(完)
--编译 李军;审校 母红
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