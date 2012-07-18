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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 04:30 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,受欧洲企业业绩强劲提振

路透纽约7月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,受助于欧洲企业业绩稳健,在日圆兑美元本周稍早从一个月高位回落后,日本出口商ADR也走强.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.5%.标普500指数.SPX上涨0.67%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.59%.欧股创下两周收盘高位,受强劲的企业业绩带动.[.EUCN]

美国上市的瑞信(CS.N)跳升0.65%,报18.35美元,National Bank of Greece NBG.N也升0.07%,报1.57美元.

法国电信FTE.N涨0.25%,报13.65美元,德意志银行(DB.N)升0.28%,报31.53美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上升0.37%.拉美企业ADR指数.BKLA收高0.32%.

日圆回落带动日本出口商ADR.丰田汽车(TM.N)升0.79%,报76.48美元,佳能(CAJ.N)升0.36%,报36.86美元.

但中资企业中,新东方(EDU.N)放量暴跌5.12%,报9.5美元,此前至少两家券商下调该股评级.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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