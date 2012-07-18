版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 02:56 BJT

〔标题新闻〕各国央行及监管者9月将讨论LIBOR命运,包括是否将它改革或被取替-BOC总裁发言人

LIBOR为伦敦银行间拆放款利率

BOC为加拿大央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nO8E8GS016]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐