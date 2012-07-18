〔纽约期市〕ICE期棉反弹收高,受贸易商和投机客买盘带动

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透纽约7月18日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三收高,经纪商指因受贸易商和投机客买盘带动,在前一交易日受获利了结抛盘打压后,市场今日出现反弹.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.87美分,或1.2%,报每磅71.92美分,盘中交投区间介于70.45至72.92美分.
根据汤森路透数据,周三成交量接近11,700口,较30日均值低约三分之二.
商品机构Keith Brown and Co.总裁Keith Brown称,股市和谷物市场表现强劲"影响"了期棉.
市场目前将关注美国农业部周四公布的一周出口销售报告,该报告将于周四1230GMT公布.
根据交易所提供的数据,截至7月17日,未平仓合约为171,735口.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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