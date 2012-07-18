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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 02:59 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉反弹收高,受贸易商和投机客买盘带动

路透纽约7月18日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三收高,经纪商指因受贸易商和投机客买盘带动,在前一交易日受获利了结抛盘打压后,市场今日出现反弹.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.87美分,或1.2%,报每磅71.92美分,盘中交投区间介于70.45至72.92美分.

根据汤森路透数据,周三成交量接近11,700口,较30日均值低约三分之二.

商品机构Keith Brown and Co.总裁Keith Brown称,股市和谷物市场表现强劲"影响"了期棉.

市场目前将关注美国农业部周四公布的一周出口销售报告,该报告将于周四1230GMT公布.

根据交易所提供的数据,截至7月17日,未平仓合约为171,735口.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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