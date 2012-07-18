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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 03:12 BJT

〔标题新闻〕英国央行总裁金恩将Libor改革列入全球主要央行总裁9月会议的议事日程-央行消息

Libor为伦敦银行间拆放款利率

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