〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货持续攀升,因美国旱情继续扩散

路透7月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,且接近纪录高位,因美国旱情扩散,降低玉米产量前景.

周三中午天气预报显示美国中西部的干热天气将持续.逾50年来最严重的旱情正导致玉米和大豆作物生长状况迅速恶化.

"西部和西南部下周湿度将有所增加,但即使出现降雨,降水量也仅为0.50英寸或更少,所以对缓和作物生长压力帮助不大,且对此预报准确性的信心较低,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.

美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)称,中西部旱情不断恶化将造成作农物价格大幅上升,但尚无需寻求降低以玉米为原料的乙醇生产.

9月玉米合约高于所有移动均线,九日相对强弱指标为83.

9月玉米合约CU2收高15-1/2美分,结算价报7.95美元.

今日CBOT玉米预估成交量为339,510口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]