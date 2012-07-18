〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货持续攀升,因美国旱情继续扩散

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,且接近纪录高位,因美国旱情扩散,降低玉米产量前景.
周三中午天气预报显示美国中西部的干热天气将持续.逾50年来最严重的旱情正导致玉米和大豆作物生长状况迅速恶化.
"西部和西南部下周湿度将有所增加,但即使出现降雨,降水量也仅为0.50英寸或更少,所以对缓和作物生长压力帮助不大,且对此预报准确性的信心较低,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.
美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)称,中西部旱情不断恶化将造成作农物价格大幅上升,但尚无需寻求降低以玉米为原料的乙醇生产.
9月玉米合约高于所有移动均线,九日相对强弱指标为83.
9月玉米合约CU2收高15-1/2美分,结算价报7.95美元.
今日CBOT玉米预估成交量为339,510口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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