〔美国债市〕公债价格上涨,因经济忧虑占上风

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 公债收益率向历史低点回落
* 贝南克仍对更多美联储行动细节三缄其口
* 交易商未理会强于预期的楼市数据
* 美联储购买47.1亿美元较长期公债
路透纽约7月18日电---美国公债价格周三上涨,因投资人担心经济不断放缓及欧元区债务危机,这盖过了房屋开工数据意外强劲及令人鼓舞的企业业绩带来的影响.公债收益率逼近纪录低点.
交易商和分析师表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二没有对联储应对美国经济放缓将采取的更多措施时机和具体工具提供线索,令市场气氛愈加谨慎.
"债市反映出的是经济成长方面的情况."Citi Private Bank固定收益策略部门全球主管Michael Brandes表示,"欧洲问题可能扩大."
在对经济和欧洲情势担忧持续的情况下,指标美国10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率跌3个基点,报1.48%.
10年期公债收益率离6月1日所创的纪录低点1.442%不远,周一收益率曾追平该低点.
30年期公债US30YT=RR升16/32,收益率报2.58%,较周二尾盘跌2个基点.目前收益率水准较纪录低点高逾8个基点.
"投资人在对冲其押注.他们不希望作空."纽约Wunderlich Securities美国公债交易部门主管Mike Franzese表示.
贝南克"基本上是在装聋作哑.他希望国会对财政悬崖采取措施."他表示,他指的是大规模联邦减税将在年底到期,分析师担心届时如果不延长,经济可能重陷衰退.
贝南克周三在众议院金融服务委员会作证,讲话同周二在参议院金融委员会作证时如出一辙.
"今日的问答环节也没有新内容.这令美联储在下次会议上保持政策不变,还是进一步放宽政策的机率十分接近."Raymond James首席分析师Scott Brown表示.
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在7月31日和8月1日举行下次货币政策会议.
美联储发布褐皮书称在6月和7月初美国经济成长降温,多数地区招聘增幅不快后,公债变动不大.
美联储称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."联储在上次褐皮书中对经济的评估为"温和".[ID:nSB8552539]
**德债标售得标利率为负值**
对德债和其他评等较高的欧洲国家公债避险买盘殷切,也带动了对美国公债的买盘.
稍早,德国发售42亿欧元两年期公债,得标利率为负0.06%,这是德国首次出现公债标售得标利率负值的情况.
"太多资金追逐太少公债,"Citi Private Bank的Brandes谈及处于谷底的收益率时表示.
周三美国公债的反弹势头没有受到美国6月房屋开工数据强于预期的干扰.美国商务部公布,6月房屋开工增长6.9%,年率为76万,为2008年10月来最高.
"这反映出楼市复苏,但已经被消化,"纽约ISI Group债市策略师Stan Shipley表示.
美联储周三买入47.1亿美元2020年8月至2022年5月到期的公债,周四还将购买高至20亿美元2036-2042年到期的公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+01/32) 0.222
五年期公债US5YT=RR 100-24/32 (+05/32) 0.594
10年期公债US10YT=RR 102-16/32 (+09/32) 1.477
30年期公债US30YT=RR 108-22/32 (+16/32) 2.581 (完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
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美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。