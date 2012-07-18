〔美股业绩〕美国运通第二季获利小幅增长

路透7月18日电---美国运通(AXP.N)周三公布第二季获利小幅增长,因客户用信用卡支出略有增加.

美国运通第二季净利为13.4亿美元,合每股盈利(EPS)1.15美元.上年同期分别为13.3亿美元和1.10美元.

第二季扣除利息支出后的总营收为79.6亿美元,增长5%.

因经济复苏乏力,令美国整体消费者信心下滑,运通卡消费成长步幅放缓.

"整体客户支出增长7%,经外汇兑换调整后为9%,这比近几季的增幅要慢."美国运通执行长Kenneth Chenault在声明中称.(完)

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