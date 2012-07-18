〔美股业绩〕美国运通第二季获利小幅增长

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月18日电---美国运通(AXP.N)周三公布第二季获利小幅增长,因客户用信用卡支出略有增加.
美国运通第二季净利为13.4亿美元,合每股盈利(EPS)1.15美元.上年同期分别为13.3亿美元和1.10美元.
第二季扣除利息支出后的总营收为79.6亿美元,增长5%.
因经济复苏乏力,令美国整体消费者信心下滑,运通卡消费成长步幅放缓.
"整体客户支出增长7%,经外汇兑换调整后为9%,这比近几季的增幅要慢."美国运通执行长Kenneth Chenault在声明中称.(完)
浏览美股业绩相关新闻,请点选[US-RES-CMN];其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。