〔国际油市〕NYMEX原油期货连升六日,因中东情势紧张且汽油期货大涨

* 叙利亚局势动荡加剧

* 美国国防部长称,能阻止伊朗中断波斯湾地区的航运

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金数据

路透纽约7月18日电---美国原油期货周三连续第六个交易日收高,因叙利亚局势动荡及伊朗情势紧张,加剧了地缘政治忧虑,另外美联储主席贝南克淡化了双底衰退的可能性.

美国汽油期货RBc1创下油类期货中最大百分比涨幅,帮助提振原油期货升至七周高位,因政府报告显示上周汽油库存下降,而此前预期为增加.

"在(第二季)下跌后,原油期货持续呈现上涨趋势,经济放缓因素似乎已消化,地缘政治忧虑和汽油期货带来了支撑,"Tradition Energy分析师Gene McGillian称.

贝南克在国会作证词陈述的第二天,在美国众议院金融服务委员会表示,美联储预计美国经济不会陷入衰退,这帮助缓解了经济走势迟滞中石油需求放缓的忧虑.

"目前我们预计不会出现双底衰退,预计经济温和成长,"贝南克称.

布兰特原油期货9月合约LCOc1结算价上涨1.16美元,报每桶105.16美元,盘中一度触及5月30日以来最高日内高位105.41美元.

美国8月原油期货CLc1升0.65美元,结算价报每桶89.87美元,盘中一度触及5月30日以来最高日内高位90.04美元.

布兰特原油和美国原油期货成交量均超过50万口,但二者仍低于30日均值.

叙利亚国防部长和总统的姐夫以及一位高级将领周三在一位保镖的自杀性炸弹爆炸中身亡,斗争已进入政府的核心地带.

另一个爆炸事件导致保加利亚机场外一辆公共汽车上至少四名以色列游客丧生,以色列谴责这是伊朗干的,誓言作出强硬回应.

美国国防部长帕内塔称,如果伊朗企图中断波斯湾地区的航运,美国将让伊朗直接为行动负责,而且美国能击败伊朗力图封锁海运贸易的任何努力,伊朗紧张情势由此凸现.

油价在上月触及低位后,目前已累计涨逾17%,主要是因为伊朗和西方一些大国就伊朗核计划的矛盾引发市场忧虑.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月13日一周,美国原油库存减少80.9万桶,而此前预计为减少120万桶.

EIA公布,汽油库存减少182万桶,而此前预计为增加120万桶.

"鉴于汽油是季节性走势的引领者,由于汽油库存大幅下降,故该报告有些支撑作用,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称.

馏分油库存增长262万桶,此前预计增加150万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 89.87 0.65 0.7% 88.59 90.04 185,912 262,785

9月原油 90.17 0.63 0.7% 88.91 90.36 145,334 149,326

8月RBOB汽油 2.8834 0.0384 1.4% 2.8439 2.9037 44,304 52,846

9月RBOB汽油 2.7755 0.0406 1.5% 2.7308 2.7884 50,909 52,991

8月取暖油 2.8776 0.0354 1.3% 2.8280 2.8819 38,429 50,218

9月取暖油 2.8771 0.0349 1.2% 2.8276 2.8814 29,184 29,430

ICE合约

9月布兰特 105.16 1.16 1.1% 103.22 105.44 190,967 186,276

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 527,435 615,802 582,187 1,403,473 36,389

汽油 151,615 159,128 142,335 259,169 1,990

取暖油 129,123 124,102 144,103 324,307 3,091(完)