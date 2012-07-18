〔美股业绩〕IBM第二季EPS超预期但营收不及预期,上调全年EPS预估

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 第二季EPS为3.51美元,超过市场预估的3.43美元
* 第二季营收258亿美元,市场预估为263亿美元
* 将会计年度EPS目标由至少15.00美元上调至至少15.10美元
路透7月18日电---全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周三上调全年盈利目标,缓和了对该公司可能同业内同行一样,对科技支出趋软发出预警的担忧.
IBM预计不包括特殊项目,全年度每股盈利(EPS)至少为15.10美元,之前预估为至少15.00美元.
该公司公布,会计年度第二季不计入特殊项目的EPS为3.51美元,高于分析师预估的3.43美元.
营收同比减少3%至258亿美元,且不及市场预估均值262.7亿美元.
思科(CSCO.O)等多家公司已经警告,下半年科技支出可能放缓,超微半导体AMD.N等公司也已预警盈利会受拖累.
在IBM上次发布业绩后的三个月,IBM股价下挫11%.Nasdaq指数.IXIC同期下挫了4%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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