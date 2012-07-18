〔加拿大股市〕小升,能源股上升盖过欧洲忧虑的影响

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透多伦多7月18日电---加拿大主要股指周三小升,连涨第四天,能源股领升,但德国总理梅克尔的讲话重燃对欧债危机的忧虑,令风险人气不稳.
10项分类指数有一半收高,反映投资人不确定全球经济增长前景.
权重的油气股升0.3%,令大盘保持在平盘上方.能源股跟随油价攀升,因中东紧张局势升级,且上周美国汽油库存意外下跌.
加拿大的金融股小升0.2%,因有更多美国的银行获利优于预期.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨7.96点,或0.1%,报11,579.15点,盘中一度升至11,615.38点,为7月10日来最高.
权重的材料股下滑0.5%,限制了大盘升幅.对美国经济放缓将在短期内需要更多刺激措施的臆测降温,金价因此下跌,带动材料股走软.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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