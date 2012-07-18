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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 05:44 BJT

〔加拿大股市〕小升,能源股上升盖过欧洲忧虑的影响

路透多伦多7月18日电---加拿大主要股指周三小升,连涨第四天,能源股领升,但德国总理梅克尔的讲话重燃对欧债危机的忧虑,令风险人气不稳.

10项分类指数有一半收高,反映投资人不确定全球经济增长前景.

权重的油气股升0.3%,令大盘保持在平盘上方.能源股跟随油价攀升,因中东紧张局势升级,且上周美国汽油库存意外下跌.

加拿大的金融股小升0.2%,因有更多美国的银行获利优于预期.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨7.96点,或0.1%,报11,579.15点,盘中一度升至11,615.38点,为7月10日来最高.

权重的材料股下滑0.5%,限制了大盘升幅.对美国经济放缓将在短期内需要更多刺激措施的臆测降温,金价因此下跌,带动材料股走软.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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