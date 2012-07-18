〔美国股市〕标普500指数触及两个半月最高,受助于企业获利

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 英特尔领涨科技股,尽管发布营收预警
* 金融股走低,因美国银行业绩不佳
* EMC大涨,因VMWare进行管理层调整
* 道指上扬0.8%,标普500指数收高0.7%,Nasdaq指数攀升1.1%
路透纽约7月18日电---美国股市周三收涨,标普500指数触及5月初来的最高水平,因诸如英特尔(INTC.O)和霍尼韦尔(HON.N)等经济晴雨表企业公布的获利打消了对企业盈利骤降的忧虑.
晶片大厂英特尔周二稍晚因宏观经济忧虑下调成长预估,但毛利润率良好,该股跳升3.3%,报26.21美元.英特尔提振科技股表现,扶助股市连续第二日上扬.
"业绩期的主题是企业营收下降,但仍超过预期.分析师之前已调降预期,且企业继续紧缩开支,从而能产生盈利,"匹兹堡Fort Pitt Capital Group的股市研究部高级分析师Kim Forrest表示.
公司仍对经济放缓持谨慎态度,引发市场寄希望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步举措刺激经济.
Forrest称,市场"真的需要美联储推出第三轮量化宽松(QE3)",或更多刺激举措."贝南克对货币政策前景含糊其辞,市场看涨人士按兵不动,等待美联储的进一步行动.
美联储主席贝南克周三在众议院金融服务委员会作证时重申,一但经济需要,美联储将采取行动的承诺.他在证词陈述中强调了对经济,尤其是就业市场的担忧.今日稍后公布的美联储褐皮书显示,经济表现仍然挣扎.
在被其称作"严峻的宏观经济环境下,"霍尼韦尔(HON.N)获利超过分析师预期,该股跳涨6.7%,报58.18美元,为标普500指数中涨幅居前的工业股.
英特尔上涨扶助PHLX半导体指数.SOX反弹,在周二触及年内低位后跳升3.6%.
"科技股是推升市场的主要因素,而英特尔是科技股上扬的主要动力,"洛杉矶地区投资银行Wedbush Morgan的高级交易员Michael James表示,"在昨晚英特尔公布业绩和财测前,投资者对英特尔和整个半导体行业的看法过分悲观,因此今日出现了业绩公布后上涨的情况."
数据存储设备生产商EMC Corp EMC.N涨势也扶助提振科技股,该股劲扬9.4%,报25.08美元,之前该公司对旗下VMware Inc (VMW.N)分公司的最高管理层进行调整,并报告了第二季初步获利.VMWare暴涨12.1%,报89.98美元.
道琼工业指数.DJI收高103.16点,或0.81%,至12,908.70点;标准普尔500指数.SPX上升9.11点,或0.67%,至1,372.78点.Nasdaq指数.IXIC收升32.56点,或1.12%,至2,942.60点.
金融股.GSPF在标普500指数中表现稍逊,回落0.6%.美国银行(BAC.N)重挫4.9%,报7.53美元,之前报告营收下降.
Vivus Inc (VVUS.O)急升9.6%,报29美元,之前监管当局批准该公司的减肥药上市.
星巴克(SBUX.O)盘中一度回落2.7%,因Cleveland Research Co称,星巴克6月销售动能放缓.
路透获得的一份报告显示,Cleveland Research的分析师称,他们将把星巴克美国地区第三季同店销售增长预估下调至7-8%,之前的预估为8-9%.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区6月和7月初美国经济成长降温,招聘增长步伐温和.美联储在最近发布的褐皮书中称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."[ID:nSB8552539]
美国6月房屋开工率增速为逾三年来最快,为显现令人担忧迹象的经济提供支持.
数字媒体解决方案供应商Rovi Corp ROVI.O跌至三年半最低,之前该公司下调全年获利预估,且两家券商下调其评级.该股收盘暴跌43.3%,报10.01美元.
纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62.6亿股,低于67.1亿股的50日移动均值.
纽约证券交易所和Nasdaq市场上涨股和下跌股之比均为逾3:2.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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