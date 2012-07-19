〔欧洲汇市〕英镑兑欧元延续升势,触及三年半最高

* 英镑兑欧元升至2008年10月来最高

* 英镑兑欧元走强支撑了英镑兑美元

* 英镑摆脱英国零售销售下跌的影响

路透伦敦7月19日电---英镑兑欧元周四攀升至逾三年半最高,欧元走势挣扎,因投资人寻求负责累累的欧元区以外的安全资产,推动对英镑的需求.

一些市场人士表示,德国财长朔伊布勒的讲话打压欧元全线下跌.朔伊布勒在议会下院对西班牙银行业救助计划进行投票前表示,仅是认为西班牙存在违约风险就可能造成欧元区危机扩散.

其他市场人士则认为,欧元全线下跌是因为西班牙公债标售的借贷成本上升及需求下降.在二级市场,10年期西班牙公债收益率(殖利率)上升,高于7%这一被视为难以维继的水准.

"这只是风险厌恶情绪回潮,市场一直存在风险厌恶情绪.人们正寻求逢升卖出欧元,市场上没有真正有利欧元的消息,"ETX Capital首席汇市经纪商Richard Wiltshire说.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.6%,至0.7791英镑,此为2008年10月来的最低水平.

英镑兑美元GBP=D4升0.3%,至1.5707美元.英镑兑欧元上涨推动英镑兑美元走强,美元兑其他货币全线上升,因投资人的风险意愿减弱.

根据英国央行的数据,英镑贸易加权指数=GBP升至84.6的两个月高位,受对英镑/欧元的需求带动.

英镑跑赢欧元和美元,尽管弱于预期的英国零售销售数据导致投资人担忧该国摆脱经济衰退将遇到困难.

周三公布的英国央行货币政策委员会本月会议记录显示,政策制定者讨论了降息和购买更多资产的选项.但英镑未受影响.(完)

--编译 利棣儿; 审校 母红

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