〔国际油市〕8月4日止四周OPEC石油日均出口料减少22万桶--分析师

路透伦敦7月19日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至8月4日的四周内,石油日均出口料将减少22万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至8月4日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,378万桶,截至7月7日止四周每日原油出口量为2,400万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)

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