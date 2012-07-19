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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 01:08 BJT

〔表格〕美国标售的10年期TIPS得标利率为负0.637%,投标倍数为2.62

路透华盛顿7月19日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.637

中值 -0.710

低值 -0.836

价格/得标

价格 107.779708

高值得标比率 27.74%

投标倍数 2.62

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 15,000,005,000

总投标 39,313,200,000

竞争性投标得标 14,873,305,000

非竞争性投标得标 66,700,000

FED附加 0

初级市场交易商投标 26,326,000,000

初级市场交易商得标 5,904,935,000

直接投标 4,145,000,000

直接投标得标 2,390,000,000

间接投标 8,715,500,000

间接投标得标 6,578,370,000

发行细节

发行日 2012/07/31

到期日 2022/07/15

CUSIP码 912828TE0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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