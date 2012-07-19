〔表格〕美国标售的10年期TIPS得标利率为负0.637%,投标倍数为2.62

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透华盛顿7月19日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.637
中值 -0.710
低值 -0.836
价格/得标
价格 107.779708
高值得标比率 27.74%
投标倍数 2.62
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 15,000,005,000
总投标 39,313,200,000
竞争性投标得标 14,873,305,000
非竞争性投标得标 66,700,000
FED附加 0
初级市场交易商投标 26,326,000,000
初级市场交易商得标 5,904,935,000
直接投标 4,145,000,000
直接投标得标 2,390,000,000
间接投标 8,715,500,000
间接投标得标 6,578,370,000
发行细节
发行日 2012/07/31
到期日 2022/07/15
CUSIP码 912828TE0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比