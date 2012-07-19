〔欧元债市〕西班牙公债标售需求平平,公债收益率升穿7%

* 西班牙标售公债达标,但未能安抚投资人

* 法国公债标售凸显欧元区差距不断扩大

* 非德国公债升势持续,法国和比利时公债跑赢

路透伦敦7月19日电---西班牙维持其财政独立性的能力周四越发受到质疑,此前该国标售公债需求平平,其指标10年期公债收益率升穿7%,市场对西班牙是否能避免要求全面救助的疑虑加重.

西班牙标售的两年期、五年期和七年期公债获得投标确保其得以悉数售出债券,但最低得标利率和得标利率均值的差距相对较宽,反映出投标的质量有多差.

西班牙指标10年期公债ES10YT=TWEB收益率升8个基点,逾一周来首次升穿7%.

"西班牙面临的风险是较短期公债收益率可能开始上涨,西班牙基本上就靠发短债融资的,这对西班牙来说就等于'完蛋'."瑞银驻伦敦策略师Gianluca Ziglio.

西班牙标售的五年期公债得标利率为6.459%,6月标售时为6.07%,形成鲜明对比的是法国标售五年期公债得标利率仅为0.86%.

德债期货FGBLc1下滑,指标公债收益率小涨,但欧元区其他高评等国家发售的债券表现再度强劲,法国和西班牙公债较可比德债利差继续收窄势头.

随着两年期德债DE2YT=TWEB收益率陷于负值区域,法国公债的收益率令其受投资人青睐.

两年期法国公债FR2YT=TWEB较可比德债利差本月迄今收窄24个基点,比利时两年期公债BE2YT=TWEB较可比德债利差本月迄今收窄42个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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