〔英国债市〕英债期货因股市攀升走低,标售结束后英债表现不及德债

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月19日电---英债期货周四走低,因风险意愿回暖推动欧洲股市升至四个月高位,且英国政府标售17.5亿英镑40年期新债,增加了市场中的英债供应.
一系列高于预期的企业业绩令投资者意外,他们原本预计业绩会令人失望.
9月英债期货FLGU2收跌42个跳动点,报121.24,表现落后可比德债期货22个跳动点.
英国政府标售票息为3.75%的2052年到期英债,投标倍数为1.67,低于过去五次30年或更长年期英债标售的投标倍数均值1.9.
20年或更长年期的英债表现尤为疲弱,收益率攀升约5个基点.
指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上扬4个基点,报1.52%,与可比德债收益率差EU10YT=RR扩阔3个基点,报31个基点.
英债期货一度削减跌幅,触及121.65的日高,因数据显示,英国6月零售销售增幅远低于预期.
周五,英国将公布公共部门借款数据.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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