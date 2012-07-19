〔英国债市〕英债期货因股市攀升走低,标售结束后英债表现不及德债

路透伦敦7月19日电---英债期货周四走低,因风险意愿回暖推动欧洲股市升至四个月高位,且英国政府标售17.5亿英镑40年期新债,增加了市场中的英债供应.

一系列高于预期的企业业绩令投资者意外,他们原本预计业绩会令人失望.

9月英债期货FLGU2收跌42个跳动点,报121.24,表现落后可比德债期货22个跳动点.

英国政府标售票息为3.75%的2052年到期英债,投标倍数为1.67,低于过去五次30年或更长年期英债标售的投标倍数均值1.9.

20年或更长年期的英债表现尤为疲弱,收益率攀升约5个基点.

指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上扬4个基点,报1.52%,与可比德债收益率差EU10YT=RR扩阔3个基点,报31个基点.

英债期货一度削减跌幅,触及121.65的日高,因数据显示,英国6月零售销售增幅远低于预期.

周五,英国将公布公共部门借款数据.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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