〔欧洲股市〕触及四个月高位,因企业季报优于预期

* FTSEurofirst 300指数收高1%,Euro STOXX 50指数升0.8%

* 诺基亚急升12%,也业绩改善引发轧空

* Alstom, Sandvik, Electrolux业绩均超预期

路透伦敦7月19日电---欧洲股市周四攀升至四个月高位,因再有更多企业季报优于预期,令原先为业绩期疲弱作准备的投资人感到意外.

手机制造商诺基亚NOK1V.HE股价暴涨12%,升幅居前,此前公司公布的季度亏损少于预期.在业绩公布前对该股的作空意愿达到纪录高位.

诺基亚NOK1V.HE第二季亏损幅度略低于预期,且季度末持有现金并不像投资者所担心地那么少,尽管该公司市场份额继续被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)夺取.[ID:nSB1677074]

法国工业集团Alstom (ALSO.PA),生物科技企业Actelion ATLN.VX,家电制造商Electrolux(ELUXb.ST)和AkzoNobel (AKZO.AS)均公布强劲业绩,股价升幅介乎3-6%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%,报1,064.47点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.8%,报2,302.45点.

欧洲企业财报季延续强劲开局,Thomson Reuters Starmine数据显示,在已公布财报的企业中业绩超过预估值约8%.

但包括Akzo Nobel和Sandvik在内的其中多家企业也预警未来环境艰难,特别在欧洲.

"业绩期开局似乎良好,但我怀疑整体业绩期将逊于预期,因过去两三个月宏观经济环境恶化,"麦格理策略师Daniel McCormack说.

他预计随着业绩开始不及预期,全球宏观经济数据继续令人失望以及欧债危机恶化,股市升势将停滞.

英国富时100指数.FTSE收涨0.5%,报5,714.19点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.11%,报6,758.39点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.87%,报3,263.64点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI