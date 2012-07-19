〔全球金市〕油价走强且美元走软令金价上涨,市场技术前景改善

* 金价上涨,此前因美联储政策前景而连跌两天

* 油价走强且美元走软扶助金价上涨

* 路透调查显示今年全球经济将受欧洲拖累

路透纽约7月19日电---金价周四在两日连跌后升0.5%,受美元走软及油价上升提振.中东地缘政治局势升级令油价攀升.

数据显示上周美国初请失金人数大幅增加且美国大西洋沿岸中部地区制造业活动转弱,令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多经济刺激措施的前景改善,并提振黄金的投资魅力.

作为传统通胀对冲工具的黄金从今年稍早的水平一直回落,因美联储没有推出更积极的措施刺激经济.本周,美联储主席贝南克的讲话再次没有暗示即将推出新一轮资产购买计划.

"如果我们预计美国将有更多宽松政策,我预期金价将受买盘推动,迅速飙升至今年高位1,800美元,"Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan说.

1736 GMT,现货金XAU=升0.5%,报每盎司1,580.86美元.

周四金价上涨也擦亮其技术前景,因金价目前升至其20天和50天移动均线的上方.

不过,金价将继续陷入交投区间,除非黄金升穿切入位在1,655美元的200天移动均线阻力位或跌穿1,523美元的一年低位,Sarhan说.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价上涨9.90美元,报每盎司1,580.70美元,路透初步数据显示,成交量和平均水平一致.

金价从油价上涨得到支持.油价大涨3%,因叙利亚国防部长周三在大马士革被炸身亡,以色列游客在保加利亚遭遇袭击,以色列指责是伊朗策动袭击,令中东危机恶化.

路透访问全球数百名分析师的调查显示,在今年余下时间全球经济将要抵御由欧洲经济衰退带来的冲击,但明年全球经济增长应该较好.

该调查显示,今年全球经济料增长大约3.2%,明年成长3.7%,略低于4月时的调查结果,且较国际货币基金组织指2001年全球增长3.9%的读数更低.

其他贵金属中,现货银XAG=升0.4%,报每盎司27.24美元.现货铂金XPT=涨0.9%,报每盎司1,412.25美元;钯金XPD=升1.6%,至580.25美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1580.70 9.90 0.6% 0.9%

COMEX白银期货 SIN2 27.200 0.105 0.4% -2.6%

COMEX铂金期货 PLN2 1418.50 14.30 1.0% 1.3%

COMEX钯金期货 PAU2 583.30 5.75 1.0% -11.1%

现货金 XAU= 1580.86 8.57 0.5% 1.1%

现货银 XAG= 27.24 0.10 0.4% -1.6%

现货铂金 XPT= 1412.25 12.05 0.9% 1.4%

现货钯金 XPD= 580.25 9.17 1.6% -11.1%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=