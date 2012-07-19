〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货创纪录高位,因美国旱情扩散

路透7月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四飙升至纪录高位,交易商说,因美国中西部旱情加剧及现货市场走强、库存紧张、农户卖兴不高及豆粕走强.

指标月大豆期货升至17.49美元纪录高位,高于周三创下的上次纪录高位16.85-1/2美元,且仅六周内累计升33%.

一气象学家表示,中午的天气预报显示美国中西部大部份地区逾50年来最严重的旱情持续扩散的前景在未来至少10天变动不大.

周四政府天气预报,在10月底前美国48个州大部份的温度均高于正常水平,已遭遇50年来最严重旱情打击的中西部地区降雨量将低于往年水平.

CBOT-8月大豆期货SQ2收高50-1/4美分,报17.33-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收涨18美元,收报每短吨532美元.8月豆油合约BOQ2收升0.39美分,报每磅54.40美分.

今日大豆预估成交量为399,896口;豆粕预估成交量为166,161口,豆油成交量为160,582口.(完)

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