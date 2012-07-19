〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货创纪录高位,因美国旱情扩散

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四飙升至纪录高位,交易商说,因美国中西部旱情加剧及现货市场走强、库存紧张、农户卖兴不高及豆粕走强.
指标月大豆期货升至17.49美元纪录高位,高于周三创下的上次纪录高位16.85-1/2美元,且仅六周内累计升33%.
一气象学家表示,中午的天气预报显示美国中西部大部份地区逾50年来最严重的旱情持续扩散的前景在未来至少10天变动不大.
周四政府天气预报,在10月底前美国48个州大部份的温度均高于正常水平,已遭遇50年来最严重旱情打击的中西部地区降雨量将低于往年水平.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高50-1/4美分,报17.33-3/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收涨18美元,收报每短吨532美元.8月豆油合约BOQ2收升0.39美分,报每磅54.40美分.
今日大豆预估成交量为399,896口;豆粕预估成交量为166,161口,豆油成交量为160,582口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约