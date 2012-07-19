〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货升至纪录高位,因旱情恶化

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四升至纪录高位,因乾旱天气在美国蔓延,削减了玉米产量前景.
玉米现价涨至纪录高位8.16-3/4美元,高于上年同期的前高位7.99-3/4美元,仅六周内就累计暴涨48%.
气象专家周四表示,中午的天气预报暗示至少未来10天内,美国中西部多数作物种植区所遭遇的50年来最严重旱情将持续,不会出现变化.
"下周仅有较小变化.7月29日和30日大平原北部的降雨将减少,天气更加炎热,但那还很遥远,"World Weather Inc.气象专家Andy Karst称,"这是不利于作物生长的天气预报,"他称.
政府预测机构周四称,预计到10月底,美国48个州多数地区的气温将高于正常水平,已遭遇50年来最严重旱情的中西部地区气温将低于均值.
指标CBOT-9月玉米期货CU2结算价收升12-3/4美分,报每蒲式耳8.07-3/4美元.
CBOT玉米预估成交量为418,596口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约