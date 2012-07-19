〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货升至纪录高位,因旱情恶化

路透7月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四升至纪录高位,因乾旱天气在美国蔓延,削减了玉米产量前景.

玉米现价涨至纪录高位8.16-3/4美元,高于上年同期的前高位7.99-3/4美元,仅六周内就累计暴涨48%.

气象专家周四表示,中午的天气预报暗示至少未来10天内,美国中西部多数作物种植区所遭遇的50年来最严重旱情将持续,不会出现变化.

"下周仅有较小变化.7月29日和30日大平原北部的降雨将减少,天气更加炎热,但那还很遥远,"World Weather Inc.气象专家Andy Karst称,"这是不利于作物生长的天气预报,"他称.

政府预测机构周四称,预计到10月底,美国48个州多数地区的气温将高于正常水平,已遭遇50年来最严重旱情的中西部地区气温将低于均值.

指标CBOT-9月玉米期货CU2结算价收升12-3/4美分,报每蒲式耳8.07-3/4美元.

CBOT玉米预估成交量为418,596口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]