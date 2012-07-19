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债券 | 2012年 7月 20日 星期五 04:03 BJT

〔美国基金〕7月18日当周货币市场基金减少122.5亿美元--ICI

路透7月19日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至7月18日当周,美国货币市场共同基金总资产减少122.5亿美元,至2.539万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少113.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少4亿美元,免税基金减少4.6亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少3.9亿美元至8,857.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.7亿美元,至1,870.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少10亿美元至5,106.9亿美元.免税基金资产减少1.7亿美元至1,880.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少118.6亿美元至1.653万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少121.6亿美元至6,740.7亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加6亿美元至8,933.3亿美元.免税基金资产减少2.9亿美元,至857.2亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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