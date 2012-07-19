〔美国基金〕7月18日当周货币市场基金减少122.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少3.9亿美元至8,857.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.7亿美元,至1,870.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少10亿美元至5,106.9亿美元.免税基金资产减少1.7亿美元至1,880.2亿美元.