〔美国基金〕7月18日当周货币市场基金减少122.5亿美元--ICI

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透7月19日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至7月18日当周,美国货币市场共同基金总资产减少122.5亿美元,至2.539万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少113.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少4亿美元,免税基金减少4.6亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少3.9亿美元至8,857.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.7亿美元,至1,870.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少10亿美元至5,106.9亿美元.免税基金资产减少1.7亿美元至1,880.2亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少118.6亿美元至1.653万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少121.6亿美元至6,740.7亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加6亿美元至8,933.3亿美元.免税基金资产减少2.9亿美元,至857.2亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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