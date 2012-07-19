〔美股业绩〕微软录得上市以来首次季度亏损,因计入巨额减计

* 录得1986年上市以来首次季度亏损

* 不计入减计,业绩胜预期

* 7月初已宣布减计

路透纽约7月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布录得上市以来首次季度亏损,因之前已宣布过该业绩期内将计入减计线上分支价值.

微软公布会计年度第四季净亏损4.92亿美元,或每股亏损0.06美元,上年同期分别为净利58.7亿美元或每股盈利0.69美元.

期内营收增加4%至180亿美元,受使用其旗舰视窗操作系统的个人电脑销售放缓打压.

本月稍早,微软就已宣布将一宗互联网广告业务收购减计62亿美元商誉支出.

微软还递延了5.4亿美元Windows营收,因该公司向在10月底Windows 8推出前购买安装Windows 7系统电脑的客户提供升级折扣.

不计入减计,但计入递延营收后,微软表示,会计年度第四季每股盈利为0.67美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计其季度每股盈利为0.62美元,营收为181亿美元.

公布业绩后,微软股价上扬1.7%,在Nasdaq市场常规交易时段收报30.67美元.(完)