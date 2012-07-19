〔美股业绩〕微软录得上市以来首次季度亏损,因计入巨额减计

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 录得1986年上市以来首次季度亏损
* 不计入减计,业绩胜预期
* 7月初已宣布减计
路透纽约7月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布录得上市以来首次季度亏损,因之前已宣布过该业绩期内将计入减计线上分支价值.
微软公布会计年度第四季净亏损4.92亿美元,或每股亏损0.06美元,上年同期分别为净利58.7亿美元或每股盈利0.69美元.
期内营收增加4%至180亿美元,受使用其旗舰视窗操作系统的个人电脑销售放缓打压.
本月稍早,微软就已宣布将一宗互联网广告业务收购减计62亿美元商誉支出.
微软还递延了5.4亿美元Windows营收,因该公司向在10月底Windows 8推出前购买安装Windows 7系统电脑的客户提供升级折扣.
不计入减计,但计入递延营收后,微软表示,会计年度第四季每股盈利为0.67美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计其季度每股盈利为0.62美元,营收为181亿美元.
公布业绩后,微软股价上扬1.7%,在Nasdaq市场常规交易时段收报30.67美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比