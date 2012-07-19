〔美股业绩〕超微半导体营收预估令人失望,股价盘后下挫

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 预计第三季营收下滑1%
* 第二季经调整每股盈利为0.06美元
* 股价盘后下滑
路透旧金山7月19日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四对目前第三季营收的预估不及预期,因其苦苦应对全球经济疲弱、个人电脑销售不旺以及来自业内龙头英特尔源源不断的压力.
同个人电脑产业其他同行一样,超微半导体受到全球经济不稳和消费者对平板电脑和智能电话愈来愈青睐的打击,但分析师也相信该公司市场份额可能正被英特尔(INTC.O)和英伟达(Nvidia)(NVDA.O)所蚕食.
上周,超微半导体警告其第二季营收将较首季下滑11%,为2008年全球经济下滑以来最严重按年跌幅.
周四,该公司公布,第二季营收为14.1亿美元,较去年同期的15.7亿美元减少11%,公司预计第三季营收环比降低1%,加减3%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计超微半导体目前第三季的营收为15亿美元.
第二季,超微半导体净利为3,700万美元,或每股盈利0.05美元,去年同期分别为6,100万美元或0.08美元.调整后每股盈利为0.06美元.
超微半导体公布业绩后,盘后大跌2.88%,常规交易时段收低0.61%,报4.86美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约