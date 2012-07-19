〔美股业绩〕超微半导体营收预估令人失望,股价盘后下挫

* 预计第三季营收下滑1%

* 第二季经调整每股盈利为0.06美元

* 股价盘后下滑

路透旧金山7月19日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四对目前第三季营收的预估不及预期,因其苦苦应对全球经济疲弱、个人电脑销售不旺以及来自业内龙头英特尔源源不断的压力.

同个人电脑产业其他同行一样,超微半导体受到全球经济不稳和消费者对平板电脑和智能电话愈来愈青睐的打击,但分析师也相信该公司市场份额可能正被英特尔(INTC.O)和英伟达(Nvidia)(NVDA.O)所蚕食.

上周,超微半导体警告其第二季营收将较首季下滑11%,为2008年全球经济下滑以来最严重按年跌幅.

周四,该公司公布,第二季营收为14.1亿美元,较去年同期的15.7亿美元减少11%,公司预计第三季营收环比降低1%,加减3%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计超微半导体目前第三季的营收为15亿美元.

第二季,超微半导体净利为3,700万美元,或每股盈利0.05美元,去年同期分别为6,100万美元或0.08美元.调整后每股盈利为0.06美元.

超微半导体公布业绩后,盘后大跌2.88%,常规交易时段收低0.61%,报4.86美元.(完)