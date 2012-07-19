〔纽约期市〕ICE期棉受谷物期货大涨带动收高,关注印度天气

路透纽约7月19日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周四上扬约1%,受谷物市场大涨带动,投资人将他们对天气的关注转向印度,经纪商担心季风雨情疲弱可能影响印度这一产棉大国的产量.

截至7月18日该周,印度全国降雨量较均值低22%,对印度旱情的担忧加剧.

经纪商表示,尽管棉花种植地区灌溉的情况主要都不错,但市场仍担心产量可能下降.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.97美分,报每磅72.63美分,盘中高位为73.21美分.

夏季交投放缓以及市场主要焦点在大涨的谷物市场,令此间市场成交量远低于均值,还不到11,000口.

经纪商称,谷物价格劲升,近期屡创高位,预计会吸引农户放弃种植棉花,特别是在棉花价格仍在约70美分,去年3月,棉花价格曾升至逾2美元的纪录高位.(完)