〔纽约期市〕ICE期棉受谷物期货大涨带动收高,关注印度天气

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约7月19日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周四上扬约1%,受谷物市场大涨带动,投资人将他们对天气的关注转向印度,经纪商担心季风雨情疲弱可能影响印度这一产棉大国的产量.
截至7月18日该周,印度全国降雨量较均值低22%,对印度旱情的担忧加剧.
经纪商表示,尽管棉花种植地区灌溉的情况主要都不错,但市场仍担心产量可能下降.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.97美分,报每磅72.63美分,盘中高位为73.21美分.
夏季交投放缓以及市场主要焦点在大涨的谷物市场,令此间市场成交量远低于均值,还不到11,000口.
经纪商称,谷物价格劲升,近期屡创高位,预计会吸引农户放弃种植棉花,特别是在棉花价格仍在约70美分,去年3月,棉花价格曾升至逾2美元的纪录高位.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约