〔国际油市〕NYMEX原油期货触及八周高位,因忧虑中东局势及经济冀望

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 布兰特原油和美国原油期货触及八周高位
* 中东局势紧张巩固了地缘政治风险溢价
* 市场关注:周五美国8月原油合约到期
路透纽约7月19日电---油价周四连升第七个交易日,涨至八周高位,因中东局势紧张加剧了对供应可能中断的忧虑,且企业业绩强劲提振投资人的乐观情绪.
布兰特原油跳升逾2%,美国原油大涨3%,明日美国8月原油合约到期.
布兰特原油期货在过去七天累积上涨10%,为7月初来最大七天百分比涨幅.
"原油价格飙升,主要是因为以色列和伊朗之间爆发新一轮口角引发的地缘政治问题,以及叙利亚局的平民暴乱,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在研究报告中说.
周三炸弹袭击造成叙利亚总统阿萨德核心集团高级官员死亡,且保加利亚巴士炸弹事件导致数名以色列游客身亡,以色列称是伊朗所为,这加剧了石油船货供应可能中断的忧虑.
布兰特原油期货9月合约LCOc1结算价跳涨2.64美元,报每桶107.80美元,盘中一度触及108.18美元,此为5月22日触及109.36美元以来的最高.
美国8月原油期货CLc1升2.79美元,结算价报每桶92.66美元,交投区间为89.86-92.90美元,后者为5月22日触及93.01美元以来的最高日内高位.
美国9月原油期货CLc2上涨2.80美元,结算价报每桶92.97美元.
美国原油期货成交量较30日均值高出6%,布兰特原油成交量则较30日均值低20%.
欧洲股市触及四个月高位,受强劲的企业获利带动.[.EUCN]美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响.[.NCN]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 92.66 2.79 3.1% 89.86 92.94 81,945 192,847
9月原油 92.97 2.80 3.1% 90.16 93.25 279,607 152,538
8月RBOB汽油 2.9389 0.0555 1.9% 2.8850 2.9428 43,813 55,784
9月RBOB汽油 2.8414 0.0659 2.4% 2.7803 2.8460 50,840 54,202
8月取暖油 2.9470 0.0694 2.4% 2.8830 2.9507 32,962 47,443
9月取暖油 2.9468 0.0697 2.4% 2.8817 2.9503 36,274 30,050
ICE合约
9月布兰特 107.80 2.64 2.5% 105.28 108.18 190,147 198,740
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 653,973 550,320 578,937 1,396,315 7,158
汽油 143,452 168,190 142,772 264,557 5,388
取暖油 130,682 140,351 144,803 326,205 1,898(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3