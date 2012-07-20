〔欧洲汇市〕英镑升至三年半高位,因忧虑西班牙

* 英镑兑欧元触及2008年10月来最高

* 西班牙忧虑与日俱增,因西班牙瓦伦西亚地区寻找政府救助

* 英镑贸易加权指数升至近三年最高

* 英镑未受疲弱的英国公共收支数据影响

路透伦敦7月20日电---英镑兑欧元周五触及逾三年半最高水位,因投资人日益忧虑西班牙的状况,促使投资人寻求欧元替代资产,且令英镑摆脱了更多证据显示该国经济疲弱的影响.

英镑没有理会英国公共收支短差较预期严重恶化的影响,兑欧元上涨,推动英镑贸易加权指数升至近三年高位.

西班牙瓦伦西亚地区将寻求政府救助,以扶助偿还其债务的消息打压欧元.投资人日益担忧西班牙可能难以避免寻求全面救助,因该国借贷成本在被视为难以维继的水平.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.7772英镑,为2008年10月雷曼兄弟破产后迄今的最低位.

投资人降低在欧元区二线国家资产的敞口,买入被视为在欧债危机中相对安全的英债,令英镑得益.且英镑兑欧元料将进一步上涨.

英国央行数据显示,英镑贸易加权数据=GBP升至84.7,追平2009年8月触及的高位.

交易商说,现在英镑/欧元目标在100天移动均线切入位0.7743英镑,之后是0.7692英镑,等同欧元兑英镑GBPEUR=R为1.30欧元,这对英国进口商而言是关键水平.

一分析师说,英国进口商在1.30欧元水平之上有强大兴趣卖出英镑且买入欧元.

英国国家统计局周五公布,英国6月公共部门收支短差为29.96亿英镑(预估为61亿英镑),上年同期为短差106.89亿英镑.英国6月公共部门净借款为120.83亿英镑(预估为110亿英镑),上年同期为110.73亿英镑.[ID:nSB1678970]

数据显示英国政府6月借贷规模超过预期,因经济衰退使公共收支短差承压,及令市场忧虑英国政府是否将可实现其减赤目标.

但英镑兑美元GBP=D4下跌,跟随欧元兑美元跌势.英镑最新跌0.6%,至1.5630美元,远离周四触及的一个月高位1.5738美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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