〔欧洲股市〕大幅走低,西班牙股市录得两年来最大单日跌幅

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数大跌1.5%,从四个半月高位回落
* 西班牙股指录得2010年5月来最大跌幅
* 西班牙瓦伦西亚地区要求救助,公债收益率大涨
* 交投清淡,选择权到期令市场愈发紧张
路透伦敦7月20日电---西班牙股市周五录得两年来最大单日跌幅,拖累欧洲股市全线走低,之前该国瓦伦西亚地区要求救助.引发市场担忧西班牙的财政体制和欧元区债务危机.
西班牙10年期公债收益率 ES10YT=TWEB攀升至历史高位,在7%之上进一步上行.市场将7%的收益率视为无法为继的水平.
股市方面,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数自6月初以来大涨10%,于周四触及四个半月高位后,投资者纷纷获利了结.很少有人愿意在周末或夏季假期持有头寸.
银行.SX7P和保险类股.SXIP跌幅居前,之前西班牙的瓦伦西亚地区称它们将要求政府救助.一旦欧债危机恶化,银行和保险公司所持的公债头寸和贷款涨幅就会面临损失风险.
"目前能阻止西班牙公债收益率攀升的因素很少,这是很大的担忧...这是最新一则坏消息,这些消息提醒人们,不仅中央政府有问题,地方政府也是如此,"巴克莱的欧洲股市策略部主管Ed Shing表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.5%%,报1,048.98点,从周四触及的四个半月高位回落,但本周仍有0.6%的升幅.该指数已是连升七周,为七年来最长升势.
Spain的IBEX指数.IBEX暴跌5.8%,至六周低点,根据路透数据,为2010年5月来最大单日百分比跌幅.意大利FTSEMIB股指.FTMIB重挫4.4%.
夏季交投清淡令走势被放大.FTSEurofirst成交量连跌五周,本周降至1月来最低.
英国富时100指数.FTSE收挫1.09%,报5,651.77点;德国股市DAX指数.GDAXI急跌1.9%,报6,630.02点,法国CAC-40指数.FCHI重挫2.14%,报3,193.89点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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